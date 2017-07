CAMPO GRANDE Senai inaugura escola com 2,1 mil vagas

em cursos na área de construção civil Unidade será inaugurada amanhã no Bairro Coronel Antonino

Com 2,1 mil vagas em 81 cursos na área de construção civil e indústria do mobiliário, Escola Senai de Construção será inaugurada amanhã, na Avenida Rachid Neder, esquina com a Rua Caxias do Sul, no Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

Inédita no Estado, escola foi construída em terreno de 9.258,81 m² e teve investimentos total de R$ 19,4 milhões.

No primeiro ano de funcionamento, serão oferecidos cursos de pedreiro armador, carpinteiro, pintor, encanador, gesseiros, técnico em edificações, tecnólogo em construção, técnico em móveis, marceneiro, desenhista e CAD e técnico em segurança do trabalho, nos períodos matutino, vespertino e noturno.

Diretor-regional do Senai, Jesner Escandolhero, disse que a escola abrirá um leque de oportunidades, tanto para o trabalhador, quanto para o empresário da construção.

“Sua atuação [da escola] passa por todas as etapas da construção, das formações iniciais até as mais complexas, ou seja, uma oportunidade para o trabalhador da base, para o encarregado, gestores de produção, engenheiro e, inclusive, acadêmicos de universidades que queiram agregar aspectos mais práticos à sua formação”, disse.

Além da educação profissional, escola também tem serviços voltados para atender empresários do segmento.

PROGRAMAÇÃO

Evento de inauguração contará com presença de autoridades e empresários da construção a partir das 8h30.

Na parte da tarde, às 15h30 haverá seminário técnico sobre a revisão do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), no auditório da Escola da Construção.

A partir das 17h30, assessora técnica do Sinduscon/MG e economista do banco de dados da CBIC, Ieda Vasconcelos, fala sobre o tema Cenário Macroeconômico atual, perspectivas e o desempenho da construção civil”.

Às 19h30, será realizada palestra com o tema “Norma de Desempenho – Aspectos gerais NBR 15”, pelo engenheiro civil e doutorando do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Unisinos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos), Roberto Chirst.

As palestras continuam na sexta-feira (28). A partir das 16h30, será apresentada a palestra “Alvenaria Estrutrural em Blocos Cerâmicos na Construção e Normas ABNT”, da mestre em construção civil Márcia Melo, e às 18h30 o engenheiro civil e pesquisador das áreas de construção e sustentável, Eduardo de Almeida, fala sobre “Lean Construction”.