CAMPO GRANDE Seminário discute implantação de políticas públicas para o setor do esporte Evento começou às 8 horas e vai até as 16 horas, com palestras e debates

8 MAI 2017 Por IZABELA JORNADA 12h:30

Ministro de esporte Leandro Carneiro Monteiro Picciani também participa do evento - Bruno Henrique/Correio do Estado A Fundação Municipal de Esporte propôs implantação do Sistema Municipal de Esporte e Lazer (Sime) para promover políticas públicas do setor em Campo Grande durante evento que aconteceu hoje na Câmara Municipal. O seminário contou com a presença do ministro de esporte, Leandro Carneiro Monteiro Picciani, da vice-governadora Rose modesto (PSDB), do prefeito da Capital, Marcos Trad (PSD), deputado federal Carlos Marun (PMDB), alguns deputados estaduais e vereadores de Campo Grande. O evento tem como público alvo organizações sociais, técnicos de modalidades esportivas, imprensa esportiva, gestores esportivos, profissionais e acadêmicos de educação física, entre outros. A programação começou às 8 horas e vai até as 16 horas, com palestras e debates. No fim do seminário será definida a estruturação da comissão municipal de esporte e lazer, composição e estruturação da comissão municipal. EVENTO A abertura do seminário contou com apresentação de dança e música. O presidente da Funesp, Rodrigo Terra, defendeu a necessidade de políticas públicas em esporte e lazer, bem como a criação de fundos para investimentos no setor.

Leia Também