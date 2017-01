HOSPITAL DA MULHER Sem solução, unidade nas Moreninhas

pode ser fechada definitivamente Centro cirúrgico está interditado desde o dia 1º de dezembro

O Hospital da Mulher - Vó Honória Martins Pereira -, na Moreninha III, que está com centro cirúrgico interditado desde o dia 1° de dezembro do ano passado continua com graves problemas sanitários e corre o risco de ser fechado por mais 90 dias, ou por tempo indeterminado. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) afirmou que a interdição cautelar é válida por três meses, ou seja, termina no começo de março quando a Vigilância Sanitária irá fazer uma nova avaliação do prédio e dos serviços prestados. “Se as condições continuarem as mesas, a interdição pode ser mantida por mais 90 (dias), podendo ser interditado permanentemente. A prefeitura ainda não apresentou nenhum posicionamento referente as adequações para o retorno do funcionamento do setor”, disse em nota a SES.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) afirmou, também em nota, que o local não tem previsão de voltar a funcionar normalmente. “Um levantamento está sendo feito sobre tudo o que precisa ser readequado na unidade para restabelecer o atendimento. A partir dessa análise será possível determinar prazo para início e conclusão de qualquer intervenção”.

