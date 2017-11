Campo Grande Sem selo do Inmetro, produtos são retirados de Feira da Gestante Evento acontece no Albano Franco e vai até o dia 12 de novembro

Equipe da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), em fiscalização ontem (09), na feira que acontece no Centro de Convenções Albano Franco, na Capital, retirou de gôndolas produtos que não tinham o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

De acordo com o superintendente do Procon/MS, Marcelo Salomão, o objetivo foi o de atuar preventivamente para assegurar o respeito aos direitos dos consumidores. A fiscalização conjunta verificou alvará de funcionamento, emissão de notas fiscais, precificação, origem dos produtos e prazo de validade.

A Feira da Gestante, Bebê e Criança começou na última quarta-feira (08) e vai até o dia 12 de novembro. O evento é dedicado a comercialização de produtos de diversos fornecedores do segmento materno/infantil, tais como itens de puericultura, decoração, roupas, acessórios, até móveis e carrinhos.

O Procon informa que consumidores podem denunciar problemas na prestação de serviços e na aquisição de produtos por meio do canal Fale Conosco, do site e do Disque Denúncia 151.

SERVIÇO

O Procon Estadual fica na Rua 13 de Junho, 930, no Centro de Campo Grande, e atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. O telefone de contato é o (67) 3316-9800.