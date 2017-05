Santa Casa Sem salário, enfermeiros prometem

parar a partir de amanhã Pagamento de maio está atrasado e acordo com prefeitura não foi cumprido

Com salários atrasados, profissionais de enfermagem da Santa Casa de Campo Grande prometem cruzar os braços amanhã (11). A paralisação terá início às 6 horas e retornará somente após o pagamento dos salários. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Siems), Lázaro Santana, profissionais acreditaram na promessa do prefeito Marcos Trad (PSD) de que no dia 06 de abril teriam a manutenção do convênio com o hospital.

A reunião que aconteceu com os diretores administrativo previa repasse de R$ 20 milhões mensais, mediante maior controle sobre a regulação dos atendimentos. Mas, de acordo com a categoria, foram ‘apenas palavras’.

O salário de maio dos profissionais está atrasado e sem previsão de data para pagamento. A justificativa, segundo Lázaro, é a falta de repasse da Prefeitura Municipal. “Houve acordo entre o órgão e o hospital prevendo o repasse, inclusive foi amplamente divulgado pela mídia. O descaso com o maior hospital do Estado não é novidade, o que surpreende é a atitude do prefeito, que deu sua palavra e não cumpriu. Lamentavelmente, está agindo como os seus antecessores, desta forma, abandona a população e os trabalhadores da saúde”, critica o presidente.

Reunião

Lázaro declarou que diretores do Siems tentaram dialogar com o prefeito, mas foram atendidos pela secretária adjunta de Saúde de Campo Grande, Andressa De Lucca Bento, que não deu previsão de prazo para a solução do problema. “A informação que nos foi repassada é de que há complicações na assinatura do contrato entre prefeitura e Santa Casa”, explica Lázaro Santana.