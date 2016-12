Omep Seleta Sem salário, trabalhadores param

e creches fecham na Capital Prefeito promete pagar salários ainda hoje

Trabalhadores dos Centros de Educação Infantil (Ceinfs) de Campo Grande cruzaram os braços nesta quarta-feira em protesto ao atraso no pagamento do salário de novembro. De acordo com o sindicato que representa a categoria, a prefeitura não teria feito repasse de convênio para Omep e Seleta e, por isso, o salário ainda foi pago.

O Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional no Estado de Mato Grosso do Sul (Senalba) encaminhou ontem ofício à prefeitura avisando sobre a paralisação caso o salário não fosse depositado hoje.

A estimativa da categoria é que a paralisação esteja afetando 80% das creches e muitos pais tiveram de voltar para a casa com os filhos.

O prefeito Alcides Bernal (PP), em entrevista, nesta manhã, afirmou que o salário será depositado até o fim do dia.