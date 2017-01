Saúde Sem salário, terceirizados

param serviços em hospital

Cerca de 130 trabalhadores que prestam serviço ao Hospital Universitário (HU), em Campo Grande, paralisaram os serviços hoje, por 1h, em protesto ao não recebimento da segunda parcela do 13º salário e do salário deste mês, que deveria ter sido pago no último dia 5.

Representantes da empresa Maximus Terceirizações Eireli ME alegam que ainda não fizeram os pagamentos pendentes por falta de repasse de verba do Governo Federal. Todavia, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Asseio e Conservação (Steac/MS), Ton Jean Ramalho Ferreira, contesta a versão e diz que outras duas empresas terceirizadas também não receberam o repasse, mas ainda assim pagaram os trabalhadores.

Funcionários dos setores de nutrição, macas, banco de leite e laboratório interromperam suas atividades das 10h30 às 11h30. Caso a situação não seja regularizada, eles retomam a paralisação amanhã, por duas horas, das 10h30 às 12h30.

Vice-presidente Ton Jean explicou que o dono da empresa Maximus prometeu pagar hoje os valores atrasados, mas o dinheiro ainda não foi repassado aos trabalhadores. Além dos salários atrasados, funcionários ainda não receberam o vale alimentação, vale transporte do mês e desde outubro a empresa não deposita os valores referentes ao FGTS dos profissionais.

A folha de pagamento dos 130 trabalhadores é de R$ 365.368,09.