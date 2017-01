INTERDITADA Sem previsão para início de reforma, pacientes deverão procurar outras UPAs Unidade da Vila Almeida foi interditada, hoje, depois de chuva forte

As reformas na Unidade de Pronto Atendimento do bairro Vila Almeida ainda não têm previsão para serem iniciadas. Enquanto isso, os pacientes deverão procurar atendimento em outros postos. A UPA foi interditada, na manhã de hoje, depois de chuva rápida que atingiu a região.

Segundo as informações divulgadas pela prefeitura, uma equipe básica vai permanecer na unidade para atender a demanda espontânea. Eles não informaram quais serviços serão prestados por este grupo. Outros pacientes serão orientados a se deslocar para outras unidades.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi informado para não levar pacientes para aquela unidade.

As unidades de saúde mais próxima do Vila Almeida são do bairro Santa Carmélia, Lar do Trabalhador e Silva Regina.

INTERDIÇÃO

Chuva forte que atingiu Campo Grande, nesta segunda-feira (16), fez com que o teto da unidade cedesse. A maioria dos setores, incluindo enfermaria e área de risco também foram alagados.

Os bombeiros foram chamados para ir até o local e constataram que a parte elétrica foi afetada e apresenta risco de choque.

Três salas da UPA Vila Almeida, entre elas uma das alas de risco e uma das enfermarias, já estavam interditadas desde o ano passado.