Campo Grande Sem previsão de pagamento, funcionários de Ceinfs paralisam atividades amanhã Omep e Seleta sinalizaram que pagamento não será feito no 5º dia útil

Trabalhadores dos Centros de Educação Infantil (Ceinfs) contratados por meio de convênio da Organização Mundial para Educação Pré-Escolar (Omep) e Sociedade Caritativa e Humanitária (Seleta) e a Prefeitura de Campo Grande, devem paralisar as atividades a partir de amanhã caso o salário referente ao mês de novembro e a primeira parcela do 13º não sejam depositados.

Em nota, Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional (Senalba-MS), informou que prazo para o depósito é amanhã, que é o quinto dia útil. No entanto, Omep e Seleta sinalizaram que não receberam repasse do município e que não há previsão para o pagamento dos servidores.

Ontem, em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande foi publicado termo aditivo de convênio entre as prefeitura e as entidades patronais. Assessoria de imprensa da prefeitura informou que repasse do termo aditivo é para o pagamento dos funcionários da Omep e Seleta.

Caso o dinheiro não seja depositado até amanhã, trabalhadores irão paralisar as atividades e, com isso, os cerca de 99 Ceinfs e instituições educacionais, como o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), terão as atividades prejudicadas.

Presidente do Senalba, Maria Joana Barreto Pereira, explicou que a paralisação é a única alternativa encontrada pela categoria, que vem sofrendo com atrasos constantes no pagamento.

“Todos os meses os trabalhadores têm que manifestar para poder receber os proventos aos quais têm direito devido a sua força de trabalho. Não é justo que a educação seja esquecida desta forma pelo representante municipal, são profissionais que cuidam das crianças de Campo Grande com toda dedicação, deveriam ser valorizadas”, disse.