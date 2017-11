Sem nível superior Preso em delegacia, estudante de medicina divide cela com 22 presos Ele será transferido para o Presídio de Trânsito nesta segunda-feira

Preso desde a tarde de ontem, o estudante de medicina João Pedro da Silva Miranda Jorge, de 23 anos, divide cela com outros 22 detentos, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no Centro da Capital. Ele aguarda transferência para o Presídio de Trânsito, marcada para segunda-feira (6).

Conforme o delegado Enilton Zalla, como não tem nível superior, João Pedro não tem privilégios na prisão. O estudante divide uma cela, de aproximadamente quatro metros quadrados, com presos por embriaguez ao volante, furto, roubo, tráfico de drogas e homicídio. O local tem um banheiro, e também é onde os presos recebem as três refeições a que tem direito.

Segundo o delegado, João Pedro será ouvido nas próximas horas, quando deve explicar onde esteve escondido desde o acidente. Ele era considerado foragido, pois fugiu sem prestar socorro às vítimas e, por isso, teve a prisão preventiva decretada pela justiça.

Amanhã, assim como os demais presos, o estudante passará por audiência de custódia, em seguida será levado ao presídio.

O Portal Correio do Estado apurou ainda que a defesa de João Pedro já entrou com um pedido de liberdade provisória para ele na Justiça. No entanto, o advogado Benedito Figueiredo, não atendeu às ligações da reportagem para confirmar a informação.

ACIDENTE

O estudante de medicina é apontado como o motorista que conduzia a caminhonete Nissan Frontier que atingiu veículo VW Fox, na Avenida Afonso Pena, na quinta-feira (2). No acidente, a bacharel em Direito Carolina Albuquerque Machado, de 24 anos, morreu, e o filho dela, um menino de três anos, ficou ferido.

João fugiu do local sem prestar socorro e era considerado foragido desde sexta-feira (3), quando a Justiça decretou sua prisão preventiva. Após passar pouco mais de 12 horas foragido, o suspeito se apresentou à polícia no sábado a tarde.

Ele responde por homicídio e omissão de socorro. A investigação sobre o caso ficará a cargo da Terceira Delegacia de Polícia, no Bairro Carandá Bosque.