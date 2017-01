PRAÇAS PÚBLICAS Sem manutenção, parques e brinquedos

oferecem riscos às crianças Teve usuário mirim que chegou a pegar frieira

A situação dos parques de diversão, instalados em praças de Campo Grande, pode representar riscos à saúde das crianças.

O problema se relaciona à falta de manutenção e da presença de animais domésticos nesses locais. Ontem, o Correio do Estado visitou praças centrais da cidade e verificou esse cenário.

“Levei meu neto no começo do ano para brincar no parquinho que fica na Praça do Rádio Clube. Ele pegou frieira na perna”, contou a auxiliar de serviços gerais, Fátima Malaquias, 50 anos.

Ainda de acordo com Fátima, a médica que atendeu a criança informou que a doença fora adquirida em areia, onde haveria dejetos de animais.

Localizada no centro de Campo Grande, a Praça Ary Coelho também é motivo de reclamação dos frequentadores, que não aprovam a quantidade de brinquedos que foram instalados.

O parque de diversões que está instalado na Orla Morena também apresenta problemas de salubridade para as crianças.

A Prefeitura de Campo Grande informou, em nota, que neste período inicial da gestão, a prioridade é a limpeza das escolas, Centros de Educação Infantis (Ceinfs) e canteiros centrais das principais avenidas.

