Campo Grande Sem foto de Puccinelli, galeria de

ex-governadores está incompleta Quadro caiu sozinho, segundo servidores

Cena curiosa pode ser vista por quem circula pelos corredores da Governadoria, localizada no Parque dos poderes, na Capital, nos últimos dias. Tem quadro de ex-governador que sumiu da parede onde estão afixadas imagens de quem já governou Mato Grosso do Sul.

O quadro com a foto de André Puccinelli (PMDB) caiu sozinho, segundo servidores. Com isso, a galeria está incompleta.

De acordo com quem trabalha na Governadoria, a foto do rival do atual governador Reinaldo Azambuja (PSDB) será recolocada em breve.