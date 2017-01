DESCASO Sem fiscalização, obra no Centro

deixa pedestres sem calçada Pessoas desviam da construção por rua movimentada

Obra de construção na esquina da Rua 14 de Julho com a Jornalista Belizário Lima, na área Central de Campo Grande, impede que pedestre transite na calçada, que aliás, foi tomada pelos tapumes improvisados no local.

A imagem foi enviada por leitor ao Portal Correio do Estado. Além da imprudência da construtora responsável pela obra, falta ainda fiscalização por parte da prefeitura.

Sem espaço para transitar, pedestres usam as pistas de rolamento para desviarem do obstáculo. A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura e aguarda posicionamento sobre fiscalização da via.

WHATSAPP- Essa matéria foi sugerida por leitor através do nosso WhatsApp, envie sua sugestão pelo número 9 9971-4437.