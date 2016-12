S.O.S Sem dinheiro em caixa, prefeitura entra

em pânico para pagar 13º de servidores Sem planejar reserva, município conta com recurso que ainda não existe

A Prefeitura de Campo Grande tem dez dias para tirar de onde for possível R$ 80 milhões para pagar o 13º dos servidores. Sem reserva para a despesa adicional, o município corre contra o tempo para garantir o pagamento dos funcionários no prazo legal, dia 20 deste mês. Ontem, foi publicado no Diário Oficial da Capital (Diogrande) decreto que trata sobre a desvinculação de receita, uma das estratégias para conseguir parte do dinheiro. Outras fontes possíveis – mas ainda não asseguradas – de receita são valor a ser pago pela Câmara de Vereadores, depósitos judiciais, arrecadação do programa de conciliação fiscal e recebimento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) antecipado, cujo uso de recurso está suspenso.

“Não fizemos esse planejamento, porque precisamos destinar cerca de R$ 8 milhões mensais para cobrir o deficit previdenciário”, informou ontem o secretário de Receita, Disney de Souza Fernandes.

(*) A reportagem, de Osvaldo Júnior, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.