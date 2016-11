CAMPO GRANDE Sem dinheiro do PAC, Bernal desiste de obras de pavimentação de R$ 31,8 milhões Foram publicadas rescisão e prorrogação de contratos no Diário Oficial

Aquela que chegou a ser a única obra de infraestrutura em andamento em Campo Grande até o ano passado, terminará 2016 paralisada e sem perspectiva de conclusão. As dificuldades em dar andamento a estas obras foram evidenciadas pelas publicações da edição de ontem do Diário Oficial do Município onde constavam a rescisão e a prorrogação de dois dos contratos com investimentos previstos de R$ 31,8 milhões.

O termo de rescisão com a Empresa Pactual Construções foi assinado pelo secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação, Amilton Cândido de Oliveira. O contrato é referente a investimento inicial de R$ 9.559.429,10 para obras de pavimentação e qualificação de vias urbanas, manejo de águas pluviais e sinalização viária na regiões urbanas do Imbirussu/Segredo - Complexo Mata do Jacinto, etapa A. O contrato assinado em junho de 2014 recebeu em abril de 2015 aditivo de R$ 598.354,40, saltando para R$ 10.157.783,50.

(*) A reportagem, de Tainá Jara, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.