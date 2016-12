Prefeitura Sem detalhar rombo para 2017, Bernal admite que deve pagar 13º em janeiro Prestação de contas da administração municipal é feita nesta quarta

Desde o início da manhã desta quarta-feira, equipe da prefeitura, incluindo o prefeito Alcides Bernal (PP), faz prestação de contas sobre a situação financeira e administrativa de Campo Grande que ficará para o próximo prefeito, Marcos Trad (PSD). Ainda sem detalhar qual será o rombo nos cofres municipais, Bernal já admitiu que parte do pagamento do 13º salário dos servidores pode ficar só para janeiro.

Em meio a dezenas de planilhas e explicações de técnicos, ainda não está claro, nem para o prefeito, qual será o deficit da prefeitura para 2017. O único número mencionado desde o mês passado pela equipe de transição é que, por mês, o rombo seja de R$ 25 e R$ 30 milhões.

Sobre o pagamento do salário dos servidores, Bernal disse que está trabalhando para que o 13º seja pago, no entanto, deixou em aberto a possibilidade de atraso do abono.

“Vamos viabilizar ainda esse ano, se não o pagamento, os recursos estarão disponíveis mais tardar na 1ª quinzena de janeiro”, disse o prefeito que ressaltou o fato da folha do 13º somar montante de R$ 100 milhões.

O CAIXA

Sem detalhar valores, Bernal afirmou que deixará a prefeitura para o sucessor Marcos Trad em melhor condição do que recebeu de Gilmar Olarte (Pros). “Vamos deixar saneada e com caixa suficiente para as despesas do mês”.

O prefeito ainda ressaltou o fato da Capital ter boa capacidade de endividamento, na casa dos 14%, e ter disponíveis recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Mobilidade, Pavimentação e convênio com banco internacional.

A avaliação da equipe do próximo prefeito, no entanto, é um pouco diferente do cenário otimista desenhado por Bernal. Pedro Pedrossian Neto, um dos integrantes da equipe de transição de Trad, afirma que a situação é bastante complicada.

“Vemos um quadro de elevação de despesas, onde receitas tem dificuldade e o ano de 2017 haverá problemas de recuperação da economia. Crescimento é possivelmente que não ocorra em nível nacional. Isso vai exigir postura de responsabilidade com relação a despesas”, afirmou Neto.

Ainda segundo o integrante da transição, Marcos Trad assumirá a prefeitura sem saldo de fluxo de caixa, o que significa que o que for arrecadado em cada mês será usado para as despesas daquele mesmo mês.