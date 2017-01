Hospital Regional Sem atender baixa complexidade, HR "desafoga" Pronto Atendimento Médico Pacientes são orientados a procurar UPAs e superlotação foi reduzida

Sem atender casos de baixa complexidade, Pronto Atendimento Médico do Hospital Regional, que estava superlotado, "desafogou". Hoje, unidade informou que atenderá apenas pacientes com encaminhamento ou casos graves.

Diretor-presidente do hospital, Justiniano Barbosa Vavas, informou que PAM tem 77 leitos e atendia, em média, 130 pacientes por dia, podendo chegar a 150 em casos extremos, sendo 70% de demanda espontânea. Ou seja, de pacientes que procuram diretamente o hospital para atendimento médico.

No começo do mês passado, serviços do PAM foram suspensos temporariamente por conta da superlotação no setor. Pacientes foram orientados a procurar primeiramente um posto de saúde antes de ir até o hospital.

Médica coordenadora do PAM, Marielle Correa, disse que trabalho de orientação aos pacientes estava sendo feito há três meses e hospital já notou redução nos atendimentos ambulatoriais.

Hoje de manhã, haviam 83 pacientes nos 77 leitos do hospital, o que representa queda comparado aos 130 atendimentos diários anteriores. Do total, 50% dos pacientes ainda são de demanda espontânea.

No hospital, há faixas e cartazes afixados informando sobre a suspensão dos atendimentos de baixa complexidade. Conforme o diretor-presidente, os próprios guardas do local orientam os pacientes que chegam a procurar um posto de saúde em casos de baixa complexidade.

Orientação para os pacientes que não apresentarem quadro grave de saúde é ir até as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Leblon, Coophavila e Aero Rancho.

Vavas ressaltou que não serão recusados pacientes que apresentarem casos graves de saúde ou que forem encaminhados até o hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Caso o problema seja considerado leve, ele não será atendido.

“A gente precisa que as pessoas entendam que isso é um hospital”, disse o diretor-presidente.

Ao todo, 160 profissionais, entre médicos e enfermeiros, trabalham no PAM do Hospital Regional.