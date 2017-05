iluminação pública Seis meses não pagos serão

cobrados de forma retroativa Justiça permitiu que prefeitura cobre Cosip não recolhida

O contribuinte pode preparar o bolso. A cobrança retroativa de seis meses em que a Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (Cosip) não foi paga é apenas questão de tempo.

Com a declaração de inconstitucionalidade, pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS), da Lei Complementar Municipal n° 285, de 22 de julho de 2016, que cancelou a cobrança, a Prefeitura de Campo Grande é obrigada a cobrar os R$ 30 milhões que deixaram de ser recolhidos entre entre julho de 2016 e janeiro deste ano.

A retomada da cobrança será feita com base no relatório do desembargador Claudionor Miguel Abss Duarte.

Conforme o procurador-geral do Município, Alexandro Ávalo, o documento mostra que a decisão tem efeito “ex tunc”, ou seja, os efeitos são retroativos à época da origem dos fatos a ele relacionados.

A decisão não determina prazo para que a cobrança seja realizada, o que deixa a administração à vontade para estudar como ela será feita. O procurador destaca que o recolhimento não deve ser imediato.

