R$ 14,1 milhões Segurança recebe viaturas e Bombeiros terão 'fôlego' em Campo Grande Valores fazem parte de programa MS Seguro

O Governo do Estado entregou hoje a 25 cidades de Mato Grosso do Sul viaturas, armamento e equipamentos de segurança no valor de R$ 14,1 milhões. Uma das corporações atendidas será o Corpo de Bombeiros, que prevê “fôlego” no atendimento a ocorrências principalmente em Campo Grande.

Fazem parte do pacote entregue hoje 85 viaturas, 60 submetralhadoras .40, 3,1 mil coletes balísticos e 40 escudos. Todo o valor investido no programa MS Seguro é proveniente de convênios estaduais, do Governo Federal e do legado da Copa do Mundo e Olimpíadas.

Só o Corpo de Bombeiros receberá 39 viaturas e 12 delas ficarão em Campo Grande. Segundo o comandante da corporação, coronel Esli Ricardo de Lima, a chegada dos novos veículos vai aumentar o tempo-resposta dos militares em ocorrências na Capital. No entanto, reclamação sobre baixo efetivo ainda é realidade dos Bombeiros.

“Nos últimos anos tivemos aumento de apenas 20% do efetivo. Há poucos homens para operar as viaturas”, disse Esli.

De acordo com o titular da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejus), José Carlos Barbosa, nas últimas três edições do programa foram R$ 32 milhões investidos e para o ano que vem há previsão de que R$ 60 milhões sejam destinados para compra de itens de segurança.