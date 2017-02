CAMPO GRANDE Segunda unidade do Rede Solidária beneficiará 11 bairros da região Noroeste Local oferece cursos profissionalizantes para jovens e adultos

Segunda unidade do Programa Rede Solidária foi inaugurado na manhã de hoje, no Jardim Noroeste, em Campo Grande. O projeto, que beneficiará 11 bairros da região, visa oferecer oportunidade de crescimento social e qualidade de vida às pessoas que vivem em regiões carentes.

Para o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, o projeto tem grande alcance social, sendo um modelo que oferece oportunidades para crianças, adultos e idosos. Conforme a vice-governadora, o modelo de gestão do programa social do Governo tem dado tão certo que despertou interesse do Ministério do Desenvolvimento Social.

Batizada de Iria Leite Vieira, a segunda unidade do Rede Solidária II atende a comunidade do Jardim Noroeste e região desde outubro de 2016, com cursos profissionalizantes para jovens e adultos, e desde fevereiro de 2017 com atividades educacionais, sociais e de lazer para crianças e adolescentes.

Iria Leite Vieira, que empresta o nome a segunda unidade do Rede Solidária, nasceu em Bela Vista, em 20 de outubro de 1919, e faleceu em Campo Grande, em 05 de maio de 2016, aos 96 anos. Iria participou da construção, gestão e manutenção do Asilo São João Bosco (hoje denominado Recanto São João Bosco) para abrigo permanente de 180 idosos desamparados socialmente (indigentes).

Para homenagear a comerciante que dedicou sua vida à realização de ações e de eventos beneficentes para toda a sociedade, o Governo do Estado deu o nome dela ao Rede Solidária II.