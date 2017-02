TEMPO Segunda-feira será de sol entre nuvens e pancadas de chuva em MS Confira as temperaturas máximas para as principais cidades do Estado

27 FEV 2017 Por GABRIEL MAYMONE 07h:42

Céu limpo na manhã desta segunda em Campo Grande - Bruno Henrique / Correio do Estado Segunda-feira será de sol entre nuvens e com pancadas de chuva isoladas em todo Mato Grosso do Sul, indica previsão do Climatempo. Em Campo Grande, pode ter grande quantidade de chuva. A temperatura máxima é de 32ºC. Dourados, Três Lagoas pode ter chuva à tarde e a máxima chega aos 35ºC. Termômetros em Corumbá podem marcar 32ºC.

