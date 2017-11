SUSTO Sede da Funtrab é atingida por

incêndio de madrugada na Capital O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas

A sede da Fundação Social do Trabalho (Funtrab) pegou fogo durante a madruga de hoje, em Campo Grande. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas na Rua Treze de Maio, 2773, no Centro.

Os militares conseguiram conter o fogo. Não há informações se a perícia foi chamada para realizar os levantamentos e, conforme apurado, não houve registro de boletim de ocorrência.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do Governo Estadual, mas não foi possível entrevista.

O vídeo que mostra as chamas no local foi divulgado pela página do Facebook Passeando em Campo Grande. Veja as imagens a baixo: