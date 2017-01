CASO ADRIANO Secretaria manda apurar denúncia de favorecimento a policial da PRF Segurança garante que se forem comprovados abusos os responsáveis serão punidos

A Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) mandou apurar as denúncias de suposto favorecimento de policiais, tanto militares quanto civis, ao policial rodoviário federal Ricardo Moon, acusado da morte do empresário Adriano Correia do Nascimento, no último sábado, em Campo Grande. Pelo menos é o que informou, ontem, o secretário adjunto Antonio Carlos Videira, que responde pela Segurança nas férias de José Carlos Barbosa.

Carlos Videira afirmou que toda denúncia de abuso ou irregularidade será apurada pelas corregedorias das polícias, e aqueles que tiverem errado serão punidos na proporção de suas faltas. Segundo ele, ontem, por exemplo, a Polícia Militar encaminhou à a Corregedoria, a representação para que os policiais militares que atenderam a ocorrência sejam investigados. A suspeita é de que teriam favorecido Moon, deixando de prendê-lo no local do crime, a Avenida Ernesto Geisel. Ele so recebeu voz de prisão horas depois, ao comparecer à delegacia em companhia de advogado. Veiculada pela imprensa, a suspeita motivou representação do Ministério Público.

DELEGADA

Com relação à delegada Daniela Kades, que conduz o inquérito, e que teria feito declarações interpretadas como favorecimento a Ricardo Moon, o adjunto disse que o trabalho dela está sendo acompanhado.

