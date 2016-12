DEPOIS DE EDITAL Secretária cancela contratação de professores auxiliares e de libras Gestora, que ainda não licitou uniformes, voltou atrás

Secretária Municipal de Educação, Leila Machado, decidiu cancelar processo seletivo simplificado aberto há dois dias para contratação de professores auxiliares para educação especial e tradutores intérpretes da linguagem brasileira de sinais.

Processo seletivo foi publicado, na terça-feira, com data retroativa a 28 de novembro. Nos editais 16 e 17 se requeria profissionais para assegurar acesso dos alunos com deficiência aos conteúdos curriculares e atividades didático-pedagógicas. Não havia número definido de vagas.

Inscritos estariam sujeitos a prova escrita, de títulos e prática, no caso de intérpretes da Linguagem Brasileira de Sinais (Libras). Procurada pela reportagem a Secretaria de Educação não indicou se o processo será reaberto ou não ainda neste ano.

KITS E UNIFORME

Em paralelo, preocupa equipe de transição do prefeito eleito Marcos Trad (PSD) ausência de licitação dos kits de uniforme e material escolar para os alunos da rede municipal. Questionada sobre o tema, ontem, Leila Machado disse apenas que isso será tratado com tal equipe e, em seguida, ignorou a reportagem.

Futuro secretário de finanças, o economista Pedro Pedrossian Neto reforçou cobrança. Isso porque na gestão de Alcides Bernal (PP) atrasos foram constantes na entrega dos itens.

“Há um tempo para que as empresas que ganharem [a licitação] produzam todos esses materiais e há o problema logístico para se entregar isso para as crianças. Queremos reiterar a cobrança, para que essa administração possa fazer com maior celeridade e não haja problema de descontinuidade”, reforçou o economista.