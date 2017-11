Campo Grande Santuário realiza cerimônia para bênção

de canetas dos candidatos do Enem A cerimônia começa amanhã (2) e canetas serão distribuidas aos fiéis

O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro realizará amanhã (2), uma cerimônia de bênção para milhares de pessoas que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano. O Santuário está localizado na Avenida Afonso Pena, 377, Bairro Amambaí, em Campo Grande.

Dessa forma, a bênção especial aos candidatos será durante todas as Missas do Santíssimo, que serão celebradas em três horários: às 9h, 15h e 19h.

Os candidatos que participarem da celebração receberão canetas abençoadas para que sejam utilizadas durante o teste, que será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro.

Para o reitor do santuário, Padre Dirson Gonçalves, a bênção é fundamental aos candidatos. “Esse é um momento importante na vida dessas pessoas que farão o Enem. Vamos abençoar as canetas para que possam ter tranquilidade e serenidade ao realizar o teste”, comenta.

No dia 2 de novembro também é celebrado o Dia de Finados. O Santuário fará bênção das velas em todas as Missas do Santíssimo e Cerco de Jericó, para que os devotos possam lembrar dos entes falecidos, seja no cemitério ou na capela das velas.

As celebrações terão como intenção especial os falecidos, que serão lembrados durante as orações. Os envelopes para o Dia dos Finados já estão à disposição dos devotos, para colocar o nome dos familiares falecidos e depositar na urna ao lado do presbitério.

As intenções serão rezadas em todas as celebrações. Para mais informações, os telefones são: 3384-2818 ou 3384-9969.