SONHO REALIZADO Santuário do Perpétuo Socorro uniu

36 casais em casamento coletivo hoje Evento acontece desde 2013 e já recebeu mais de mil pessoas

O Santuário Nossa Senhora de Perpétuo Socorro, em Campo Grande, promoveu hoje, a 5ª edição do casamento comunitário onde 36 casais puderam celebrar a união sacramental em uma cerimônia coletiva.

Conforme o reitor do Santuário, Padre Dirson Gonçalves, a troca de alianças entre os participantes é muito importante. “Os casais se apresentam, fazem os seus votos e trocam as alianças, e então, eu concedo a benção. O casamento é importante para sacramentar a união”, disse ao Correio do Estado.

Dentre os casais, estavam Orlei de Jesus, de 40 anos, e a esposa, Vera Lúcia Corrêa, de 36. Ambos não se importaram com a quantidade de pessoas que estavam presentes para a mesma finalidade e destacaram que agora, vem a comemoração em família.

“Somos católicos, moradores do Buriti e entendemos que estava na hora de legitimar nossa união perante Deus. A noite teremos um jantar em família”, disse Orlei.

Casamento comunitário é um evento que acontece desde 2013 na comunidade, onde em sua primeira edição, celebrou a união de 73 casais. Até hoje, as cerimônias já receberam mil pessoas, entre os noivos e convidados que presenciaram o final feliz dos casais.