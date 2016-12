CERIMÔNIA Santuário realizará sonho de 36 casais com casamento comunitário neste sábado Nesse ano, 40 casais participaram do evento que aconteceu em agosto

O local mais procurado para casamentos em Campo Grande, o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, realizará neste sábado (17) o casamento comunitário, onde 36 casais receberão o sacramento em uma só cerimônia.

Neste ano, em agosto, uma cerimônia coletiva já havia sido realizada e 40 casais receberam a benção. Conforme o reitor do Santuário, Padre Dirson Gonçalves, legitimação matrimonial é importante para que os casais oficializem a união, recebendo o sacramento da igreja.

O evento, que é considerado um dos mais especiais do santuário no ano, motivou o casal rancielly Ortega, de 23 anos, e Adilson Almeida dos Santos, de 35, que se casaram há três anos no civil e sempre tiveram a vontade de se casar na igreja e desta vez, sonho será realizado.