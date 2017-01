SAÚDE Santa Casa de Campo Grande

terá plano de saúde para pessoa física Serviço, que era limitado para empresas, foi ampliado nesta semana

Pessoas físicas poderão contratar o plano de saúde da Santa Casa de Campo Grande. O serviço, que antes era oferecido apenas em pacotes empresariais, foi ampliado nesta semana.

Conforme as informações divulgadas pela assessoria de imprensa do hospital, o plano inclui consultas médicas em todas as especialidades, exames de diagnósticos simples e de alta complexidade, terapias e internações clínicas ou cirúrgicas e atendimentos de urgência e emergência.

Esta modalidade será oferecida por meio da Operadora de Planos Privados de Saúde (OPSSC). (Com assessoria)