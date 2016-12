COMÉRCIO Sancionada lei que prevê corredor comercial no Jardim São Bento Lei tem 30 dias para ser regulamentada

Foi sancionada ontem lei municipal que autoriza a Prefeitura de Campo Grande a criar o Corredor Comercial no Bairro Jardim São Bento, situado na Avenida Primeiro de Maio, entre a Avenida Eduardo Elias Zahran e a Avenida Rodolfo José Pinho. A nova legislação, que ainda tem prazo de 30 dias para ser regulamentada, estabelece que o Poder Executivo incentivará a promoção e ordenamento do local, mediante apoio dos órgãos envolvidos, visando promover o desenvolvimento sustentável espontaneamente já instalado na região.

Também estão entre os objetivos do poder público municipal para o Corredor Comercial do Jardim São Bento atrair novos investimentos dentro do perfil vocacional da área; assegurar o controle urbano e o ordenamento do uso do solo, com ênfase ao combate às poluições sonoras, visual e do ar; favorecer o trânsito de pedestres na área e melhorias da circulação de veículos; otimizar o uso coletivo de estacionamento, bem como a ampliação de ofertas de vagas no entorno. A lei prevê ainda a realização de campanhas publicitárias, objetivando a divulgação do corredor, e a criação de uma associação representativa.