Tempo Sábado deve ser de chuva a

qualquer hora do dia no Estado Na Capital, máxima atinge os 29ºC

Este sábado deve ser mais um dia de chuva na maior parte de Mato Grosso do Sul, de acordo com a meteorologia. Mesmo com as pancadas de chuva, o calor não dá trégua no Estado.

Em Campo Grande, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a máxima chega aos 29ºC. As pancadas devem ser de curta duração, mas atingem a cidade a qualquer hora do dia.

O clima no decorrer do dia deve ser semelhante em praticamente todo o Estado.