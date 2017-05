CLIMA Sábado amanhece com 17ºC,

mas forte calor atinge MS a tarde Na Capital termômetros podem atingir 30ºC

Sábado amanheceu com clima ameno no Estado, registrando mínima de 17ºC em algumas regiões. Entretanto, previsão indica calor de 33ºC no período vespertino.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande não há previsão de chuva. Durante o dia, nuvens cobrirão parcialmente o céu e máxima será de 30ºC.

Já no interior, nas cidades de Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã e Corumbá, prognóstico não aponta chuva e termômetros podem atingir 33ºC.