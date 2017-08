Trânsito Ruas serão interditadas para eventos e comemoração de 118 anos da Capital Alguns trechos começaram a ser bloqueados ontem pela Agetran

Várias ruas serão interditadas pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) para realização de eventos, especialmente em comomeração aos 118 anos de Campo Grande, de hoje até domingo.

Para a montagem do palco do desfile cívico de 26 de agosto, será interditada a avenida Afonso Pena, sentido centro-shopping, entre a avenida Calógeras e a rua 14 de Julho, a partir das 18h. Trecho ficará bloqueado até às 18h de sábado.

Desde a noite de ontem, avenida Professor Luis Alexandre de Oliveira está interditada, no trecho ente as avenidas Afonso Pena e Arquiteto Rubens Gil de Camilo e Rua Hélio Ikeziri com a avenida Ivan Fernandes Pereira.

No local, está sendo montada estrutura para o show da Marcha para Jesus, que será realizado no sábado. Evento tradicional saíra da Praça do Rádio e percorrerá a Afonso Pena, até o início do Parque das Nações.

Confira outros locais e horários de interdições:

Sábado (26)

Corrida do Facho – Será interditado o quadrilátero das ruas 14 de Julho, Dom Aquino, 13 de Maio e15 de novembro, a partir das 6h.

Evento Teatro Imaginário – Rua São Roque, entre as ruas Brigadeiro Tobias e Brigadeiro Machado, das 14h às 0h.

Evento Evangélico – Rua Segismundo Tavares Santana, entre as ruas Durando Pereira da Silva e Evelina Selingardi, das 14h às 23h.

Domingo (27)

I Encontro de Louvor – Rua Paraisópolis, entre as ruas Araguacema e Lagoa Seca, das 12h às 19h.