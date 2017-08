Amanhã Ruas serão bloqueadas para Corrida dos 118 anos de Campo Grande Interdições começam às 7h e seguem até a noite, nos altos da Afonso Pena

Acontece neste sábado a Corrida e Pedalada dos 118 anos de Campo Grande, evento realizado em alusão ao aniversário da cidade, comemorado no dia 26 de agosto. Com a presença do prefeito Marcos Trad (PSD) e da vice, Adriane Lopes, a prova tem início às 16h45, com percursos de 5, 10 e 16 quilômetros, que partem da cidade do Natal, na Avenida Afonso Pena, e seguem pelo Parque dos Poderes e Parque das Nações Indígenas. Por este motivo, o trânsito nas imediações será interditado a partir das 7h, para montagem da estrutura do evento.

Segundo Renato Branco, diretor da A4 Sports, empresa responsável pela organização técnica, o tráfego nos Altos da Avenida Afonso Pena fica restrito logo no início da manhã, para instalação das placas de sinalização e pontos de hidratação.

"A faixa no sentido de quem segue do Parque dos Poderes para o Centro será liberada apenas para corredores, da rotatória do Batalhão de Choque da Polícia Militar até à Cidade do Natal, onde serão montados o pórtico e o pódio", explicou.

A outra faixa da Afonso Pena, que normalmente funciona com sentido único, será excepcionalmente transformada em via de mão dupla. Já dentro do Parque dos Poderes, serão usadas as vias que têm sido fechadas pelo Governo do Estado para práticas esportivas todos os finais de semana. Também haverá restrição na rotatória do Parque dos Poderes que dá acesso ao Batalhão da Polícia Militar Ambiental, no cruzamento com a Avenida Mato Grosso, que é por onde os corredores vão entrar no Parque das Nações.

Equipes da Agência Municipal de Trânsito, Batalhão de Trânsito da PM e Guarda Civil Municipal farão a segurança nos percursos. Além delas, também prestam apoio o Corpo de Bombeiros, com uma ambulância e motos de apoio, além de outra ambulância contratada com empresa privada. Ao longo do trajeto serão oito pontos de hidratação distribuídos estrategicamente entre os três percursos.

PROVA E PERCURSO

Cartão postal de Mato Grosso do Sul, o Parque das Nações Indígenas será palco principal do evento que chega a sua quinta edição, com novidades. Além das tradicionais provas de 5 e 10 quilômetros, também foi inserido percurso de 16 quilômetros, bem como caminhada e pedalada. Mais de 700 pessoas de vários pontos de Mato Grosso do Sul confirmaram participação.

As provas começam a partir das 16h45, exceto a pedalada que está marcada paras às 19H. Os percursos têm início na Avenida Afonso Pena, em frente à Cidade do Natal, no Parque das Nações Indígenas. De lá, os participantes seguem pela Avenida do Poeta, no Parque dos Poderes. Os competidores da prova de 5 quilômetros retornam pouco antes de chegarem na Governadoria, após a segunda rotatória, enquanto os demais continuam o trajeto - os inscritos na caminhada fazem a mesma rota que os competidores dos 5km.

O restante do pelotão vai adiante e dá a volta pelo Parque dos Poderes, até à Avenida Mato Grosso, onde os participantes dos 10 quilômetros retornam pela entrada da sede da Polícia Militar Ambiental, no acesso ao Parque das Nações. Já os de 16 quilômetros seguem a partir deste ponto, entram no Parque das Nações, percorrem as vias do local e depois fazem o retorno para o ponto de chegada, na Avenida Afonso Pena.