CORREDOR SUDOESTE Ruas são interditadas para implantação de rede de drenagem Obra faz parte de convênio entre Exército e Prefeitura de Campo Grande

As Ruas Argemiro Fialho, Ciríaco Maymone e cruzamento da José Paes de Barros com Brigadeiro Tobias, em Campo Grande, ficarão interditadas até às 19h de hoje para implantação da rede de drenagem. Também haverá interdição na Rua Brilhante, entre Salgado Filho e Argemiro Fialho para pavimentação asfáltica.

Estas obras fazem parte do projeto Requalificação Urbana do Corredor Sudoeste da Capital realizadas por meio de convênio entre o Exército e a prefeitura.

A execução da obra é de responsabilidade do 9º Batalhão de Engenharia de Construção (9° BEC), do Comando Militar do Oeste (CMO), enquanto o fechamento e controle do trânsito são feitos por servidores da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).