CAMPO GRANDE Ruas do Nova Lima começam a ser asfaltadas em março, garante prefeitura Serão 19 quilômetros de ruas que serão pavimentadas no bairro

Obras de pavimentação do Nova Lima devem começar em março, informou a prefeitura de Campo Grande. Serão investidos R$ 20,9 milhões para execução de 19,38 quilômetros de asfalto e 8,75 km de drenagem, além de 4,78 quilômetros de recapeamento.

Os recursos são parte de um financiamento de R$ 311 milhões contratado junto à Caixa Econômica Federal, que prevê obras de pavimentação e drenagem em vários bairros das regiões urbanas do Imbirussu e Segredo.

O projeto, iniciado em 2014, até agora só teve 24% das obras programadas executadas. Esta etapa foi licitada no ano passado e apenas um pequeno trecho de drenagem começou a ser feita, mas parou com menos de 1% do previsto.

Na primeira etapa da pavimentação do Nova Lima está programado o asfaltamento das ruas Sócrates; Dona Maria Izabel; Dom Sebastião Leme; Antônio Inácio de Loiola; Júlio Prestes; Eugênia Lima; Randolfo Lima; Assunção Borba; Martin Faustino; Botafogo; Eugênio Silvério; Alfredo Borba; Padre Antonio Franco; Firmo Cristaldo; Galiley; Aquiles; Celina Bais Martins , além das avenidas Carlota Joaquina e Cândido Garcia.

O projeto contempla, em uma segunda etapa, ainda a ser licitada, o investimento de R$ 43.461.415,75 para pavimentar todo o Bairro Nova Lima. A etapa B inclui 54,33 quilômetros de pavimentação; 12,88 km de recapeamento, além de 22,90 km de drenagem. Somando as duas etapas, serão aplicados R$ 63,4 milhões em infraestrutura, em uma extensão de 75 km, superior a distância de Campo Grande a Sidrolândia, o que dá uma ideia da dimensão territorial do bairro.