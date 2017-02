Chácara das Mansões Ruas de bairro afastado dificultam

vida de moradores da área rural População reclama que já faz tempo que as ruas estão em más condições

Moradores reclamam das condições em que se encontram as ruas do bairro Chácara das Mansões, área rural de Campo Grande. Segundo moradores, as vias estão abandonadas e com difícil acesso para quem precisa sair ou chegar no bairro.

De acordo com uma moradora que não quis ser identificada, as ruas do bairro estão nesse estado há muito tempo e nada foi feito para solucionar o problema. A moradora explica que a situação está tão ruim que algumas pessoas optam por utilizar estradas paralelas para evitar a principal.

“Pagamos os mesmos impostos dos bairros da área urbana, mas por estarmos na área rural somos esquecidos”, comenta.

A única reclamação realizada foi no ano passado, e não houve nenhuma ação do poder público. A reportagem entrou em contato com a prefeitura para um posicionamento, mas até a publicação dessa reportagem não obteve resposta.