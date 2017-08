Trânsito Trecho da rua Guia Lopes será interditado para obra de remendo no pavimento Trânsito será bloqueado na confluência com a rua Brilhante

Rua Guia Lopes, na confluêcia com a Rua Brilhante, será interditada amanhã para execução de de remendo profundo no pavimento. Obra é de responsabilidade do Exército.

Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) orienta que motoristas que precisarem passar pelo trecho usem rotas alternativas.

Quem estiver trafegando pela avenida Salgado Filho terá acesso a rua Brilhante, tanto pela esquerda quanto pela direita. Já quem transitar pela Guia Lopes terá de subir uma quadra na Salgado Filho, entrar na Marechal Floriano e, na quadra seguinte, descer pela Argemiro Fialho, por onde entrará na Brilhante.

Serviços de drenagem e estrutura de sinalização semafórica, que estão na fase final, continuam nos cruzamentos da Brilhante com a Cirico Maymone, Vicente Solaris e começará a intervenção no cruzamento com a Salim Maluf. Nestes locais o tráfego vai fluir em meia-pista.