CAMPO GRANDE Rua em frente a UPA fica inacessível

e moradores cobram solução Quando via não está alagada, está tomada por lama

Infraestrutura ruim em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Santa Mônica, em Campo Grande, têm deixado moradores preocupados. Depois das chuvas decorrentes dos últimos dias, rua que dá acesso à unidade de saúde está completamente inacessível.

Leitor do Portal Correio do Estado enviou fotos do local. Devido a falta de escoamento, as águas se acumulam em poças e, quando começam a secar, acaba virando um lamaçal.

“Isso é um descaso dos órgãos públicos, pois ali é uma UPA 24 horas e está no meio da lama. É um verdadeiro caos”, comentou o morador do bairro, relatando a dificuldade de acesso ao prédio, localizado na rua Lúcia Helena Coelho Maymone.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura para saber se há planos para resolver o problema no local, mas até o fechamento da matéria, não obteve posicionamento.

