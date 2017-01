NO PARATI Corredor gastrônomico, Rua da Divisão pode receber investimentos Popular na culinária noturna, via pode ser destino turístico na Capital

Considerada uma das vias mais movimentadas e popular da região do Bairro Parati, a Rua da Divisão é conhecida por oferecer grande variedade no comércio e se destaca quando o assunto é alimentação. Com estabelecimentos de conveniência, mercados, açougues, bares, sorveterias, espetos, hamburguerias, a rua foi recentemente decretada como o mais novo Corredor Gastronômico de Campo Grande pela prefeitura.

No último dia 3, o prefeito Marcos Trad (PSD) decretou em Diário Oficial a criação do ponto turístico e cultural na Capital. A Lei nº 5.798 ainda está em processo de regulamentação pelo Executivo, mas comerciantes já estão na expectativa para presenciar o crescimento do novo corredor culinário e investimentos de outros colegas empresários na região.

A prefeitura não quis dar mais detalhes, pois a lei ainda está em processo de implantação, mas no decreto publicado foi detalhado que haverá incentivo para promover o local, preservação, segurança, harmonia estética, sinalização dos comércios e a repressão dos comércios ambulantes.

COMÉRCIO NOTURNO

Com uma hamburgueria recém-inaugurada, o empresário Aparecido Barbosa, de 45 anos, ou como é conhecido, Dinho, conta que a “Primu's Hamburgueria” fez um enorme sucesso em seu primeiro dia de funcionamento na Rua da Divisão. “Pensa na correria? Bombou de pessoas e superou nossas expectativas”, disse Dinho ao Portal Correio do Estado.

Primu's hamburgueria foi inaugurada recentemente - Foto: Mariane Chianezi

​Ainda de acordo com o proprietário da hamburgueria, a rua foi muito indicada por corretores de imóveis, pois ser a rua que mais se aproximava da Rua Bom Pastor, primeiro corredor gastronômico da Capital. “Por questão de aluguel, estacionamento, aqui foi o lugar que mais compensaria. Na Bom Pastor, meu comércio seria apenas mais um devido ao tanto de hamburguerias que existe lá. Viemos para fazer o diferencial”, comentou Dinho.

Proprietário de um restaurante de sushi, Wendel Rodrigues dos Santos, de 34 anos, movimenta o "Subarashii Sushi" há 1 ano e escolheu a via pela ótima localidade. “Escolhi a Rua da Divisão por ser um lugar movimentado. As pessoas cruzam por aqui para acessar os outros bairros, além disso, existe o Village Parati [residencial], que conta com mais de 2 mil famílias”, afirmou.

Restaurante de sushi, Subarashii - Foto: Mariane Chianezi

Wendel acredita que título recém conquistado da Rua da Divisão agregará vários fatores ao comércio, mas afirma que a passagem deve ter investimentos e melhorias para que possa atrair tanto o consumidor como mais empresários. “Aqui deveria ter redutores de velocidades, pois até na minha motocicleta já bateram”, disse.

Dona do segundo comércio mais antigo da rua, Cleonice Oliveira Borges, de 44 anos, da Pizzaria e Masseria Dom Pietro, afirma que o título de corredor gastronômico para a Rua da Divisão receber, era apenas uma questão de tempo. “Temos a pizzaria aqui há 10 anos sob nossa administração e, com o tempo, a região foi crescendo e o comércio seguiu o ritmo. Hoje temos uma clientela fidelizada”, relatou a comerciante.

Questão levantada pela comerciante é que para que o lugar seja mais agradável para os frequentadores, é o fator segurança e sinalização. Mais policiamento e devida sinalização, seria o ideal. “Acidentes são frequentes e isso deve com certeza ser melhorado”, afirmou.​​

PRECURSORES

Pioneiro na gastronomia da Rua da Divisão, Orlando Riquelmes, de 66 anos, movimenta o restaurante mais popular da região há 15 anos e que leva o seu nome. Servindo ao público uma das comidas mais adoradas pelo brasileiro, o “Espetinho do Orlando” começou discreto, com uma churrasqueira na calçada e hoje conta com uma estrutura caprichada para o público.

Espetos fazem sucesso no estabelecimento / Reprodução Minube

“Não tinha asfalto por aqui e começamos com uma churrasqueira em uma calçada alugada, exatamente aqui. Conforme o tempo, compramos este imóvel, onde passamos a morar e, então, o espetinho começou a funcionar na varanda. Onde era a nossa casa, hoje faz parte de toda a estrutura do nosso negócio”, disse Orlando, que conta com o companheirismo da esposa, Sueli Moretti Riquelmes, de 48 anos, para administrar o estabelecimento.

O casal comemora o investimento da prefeitura e acredita que a criação do corredor disponibilizará divulgação para o local, que já é bem movimentado.

A freguesia fidelizada vem de várias regiões da Capital para experimentar as especialidades da casa que conta sempre com o preparo do comerciante. “Temos clientes que nos visitam desde a época da churrasqueira na calçada. Chegam aqui e falam ‘nossa, como vocês cresceram’ e isso é muito gratificante”, relatou Sueli, dona e cozinheira do restaurante.

Com 20 funcionários, sendo 13 com a carteira assinada e 7 sendo freelancer, o casal de empresários conta o segredo para prosperar no negócio.

“Sempre procuramos inovar e mostrar coisas novas aos nossos clientes. E não somos aquele tipo de donos que só passamos no caixa para pegar o dinheiro, pelo contrário. Não ficamos nos bastidores e não deixamos que seja um serviço terceirizado. Desde que temos o espeto, é sempre o mesmo tempero, pois o Orlando faz questão de preparar a carne. Eu sempre estou na cozinha, não saio de lá. Enquanto Deus permitir, estaremos aqui”, finalizou Sueli.