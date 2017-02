CAMPO GRANDE Roubos e furtos aumentam na Capital e Polícia Civil dá dicas de segurança Do dia 1º de janeiro até hoje, foram registrados 1.575 assaltos na Capital

Os roubos registrados em Campo Grande tiveram aumento de 57% em comparação com 2016. Do dia 1º de janeiro até hoje, foram 1.575 casos contra 1.001 contabilizados no mesmo período do ano passado.

Crescimento também das ocorrências de furtos que passaram de 2.281 no para 3.334 nos dois primeiros meses de 2017, o que representa acréscimo de 46%.

Este aumento expressivo fez com que a Polícia Civil divulgasse série de medidas de segurança para evitar este tipo de crime. Confira:

– Nunca demonstre que está procurando um endereço. Bandidos se aproveitam de quem está perdido ou desatento;

– Não use bolsos traseiros para carregar carteira ou dinheiro;

– Previna-se contra a ação dos marginais não ostentando objetos de valor como relógios, joias, pulseiras, celulares, tablets, colares, etc;

– Evite transitar em ruas ou praças mal iluminadas;

– Se sentir que está sendo seguido, entre em algum estabelecimento comercial ou atravesse a rua;

– Não abra a carteira ou a bolsa na frente de estranhos;

– Ao sair sozinho, procure sempre ficar no centro da calçada e na direção contrária ao trânsito. Fica mais fácil perceber a aproximação de um veículo suspeito;

– De preferência para andar em grupos;

– Não deixe de comunicar a presença de elementos suspeitos nas proximidades de sua casa ou local de trabalho;

– Ao retornar para sua residência e notar algum sinal estranho (porta aberta, luzes acesas, etc.), não entre em casa, chame a polícia.

– No carro, evite adesivos, placas ou crachás que identifiquem o local onde você mora ou costuma frequentar;

– Ao parar nos semáforos, fique atento ao retrovisor de seu carro e mantenha o veículo engatado em 1ª marcha e distante do carro da frente o suficiente para arrancar, em caso de emergência;

– Evite atividades que tirem sua atenção do ambiente ao seu redor quando estiver parado (ex.: maquiar-se, falar ao celular, ler jornal, etc.);

– Se for fumante, não fume parado no trânsito e muito menos com a janela aberta, pois essa conduta facilita a ação de criminosos;

– Se perceber estar sendo seguido por outro veículo, procure agir com naturalidade e dirija-se para ruas movimentadas;

– Atentar, ao chegar ou sair de casa, para a presença de estranhos nas imediações;

– Jamais dê carona a estranhos e não pare para auxiliar outros motoristas em locais ermos e horário avançado;

– Se um dos pneus esvaziar sem motivo aparente, não pare no primeiro momento, procure um lugar seguro para efetuar a troca;

– Procure estacionar em ruas iluminadas e próximo a locais vigiados dia e noite;

– Dentro do coletivo mantenha a bolsa, carteira, pacotes ou sacolas na frente do seu corpo;

– Em ônibus com poucos passageiros, procure viajar próximo ao motorista ou cobrador;

– Cuidado com bolsas e mochilas, que devem estar sempre na parte da frente do corpo;

– Evite ficar sozinho em pontos de ônibus isolados;

– No caso dos pais que levam seus filhos à escola ou universidade, antes de sair e ao retornar para casa, observar se não há ninguém suspeito nas proximidades da residência, pois os criminosos aproveitam o momento de distração para praticar os assaltos. (Com assessoria)