PREOCUPAÇÃO Bandidos aproveitam "alvo fácil" e número de assaltos a Correios cresce 420% Crimes fizeram instituição ter prejuízo de R$ 1 milhão em 2016

O número de roubos e furtos a agências dos Correios em Mato Grosso do Sul aumentou 420%, saltando de 5 em 2015 para 26 no ano passado.

A informação foi divulgada pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope) durante coletiva de imprensa para detalhar o confronto em que quatro ladrões morreram, hoje, depois de invadirem estabelecimento no Centro de Campo Grande.

Conforme o comandante do Bope, tenente-coronel Wagner Ferreira da Silva, o prejuízo em decorrência destes crimes é estimado em R$ 1 milhão.

É por este motivo que a equipe do serviço reservado do grupo de operações especiais da Polícia Militar já vinha investigando este tipo de ação tanto na Capital quanto no interior do Estado.

Na manhã desta segunda-feira, quatro ladrões morreram depois de entrarem em confronto com policiais do Bope. O grupo tentava invadir agência dos Correios, na Rua Arthur Jorge, no Centro da Capital, quando o flagrante aconteceu.

O tenente-coronel explicou que esta “agência tinha sido alvo três vezes entre o fim do ano passado e início deste ano. Nossa equipe estava acompanhando de perto”, disse.

CASOS

Em maio do ano passado, três assaltantes armados invadiram unidade instalada em Sidrolândia e levaram cerca de R$ 10 mil.

No mês seguinte, agência no Jardim São Lourenço foi arrombada e os cadeados quebrados. Os criminosos fugiram levando o cofre.

Na manhã de 30 de agosto, três homens também com armas de fogo assaltaram agência, em Corguinho. Gerente chegou a ser levado de refém e foi abandonado em rodovia. O valor levado conforme divulgado na época era de pelo menos R$ 80 mil.

Em setembro, ladrões arrombaram o prédio na unidade que fica na Rua Rodolfo José Pinho e também conseguiram levar dinheiro.

No fim do ano, dois integrantes da quadrilha especializada em furtos aos Correios. Nos telefones celulares deles havia várias fotografias em que ostentavam o dinheiro furtado das agências.