Carnaval Roubo de catuaba em bloco de rua

vira confusão e até policial se fere Dois rapazes acabaram presos e PM foi socorrido para unidade de saúde

Confusão durante Carnaval de rua, na Esplanada Ferroviária, em Campo Grande, terminou com dois policiais feridos, um deles com mais gravidade, e jovem de 20 anos preso. Tudo começou quando o rapaz roubou de uma vendedora ambulante uma garrafa de bebida catuabada.

De acordo com o registro policial, parente da vendedora ambulante correu atrás do jovem assim que ele roubou a garrafa de bebida. Houve agressões e a situação acabou gerando tumulto no bloco de rua.

Policiais foram chamados e conseguiram conter a confusão. O rapaz identificado por testemunhas como o responsável pelo roubo foi preso depois de tentar reagir a abordagem.

Parentes do rapaz causaram confusão ao tentar evitar a prisão. O jovem foi levado para o posto da Guarda Municipal, que fica na Esplanada, e houve mais confusão por lá. O jovem agrediu dois policiais que tentaram contê-lo e um deles teve luxação no ombro e precisou ser levado para unidade de saúde. Outro policial teve ferimentos leves nas mãos.

Além do rapaz, um parente dele também acabou preso por incitar confusão no posto da Guarda Municipal. O caso foi registrado como roubo impróprio, desacato e lesão corporal dolosa e será apurado.