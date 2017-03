NO VERMELHO Rombo na previdência dos servidores de Campo Grande chega a R$ 72,7 milhões Aumento de 55% no número de aposentados é uma das causas do défict

7 MAR 2017 Por TAINÁ JARA 06h:00

Para diretor-presidente do Instituto de Previdência, Lauro Davi afirma, uma das únicas soluções é aumentar índice de contribuição - Álvaro Rezende / Correio do Estado Saiba Mais Comissão busca saber onde foi parar dinheiro do IMPCG O déficit no Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) quadruplicou entre os anos de 2015 e 2016. Neste período, o saldo negativo passou de - R$ 17.068.522,20 para - R$ 72.734.051,80. O índice é o pior dos últimos seis anos, conforme dados apresentados pelo atual presidente do instituto, Lauro Davi, à 29ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social. O rombo é influenciado, principalmente, pelo aumento no número de assegurados. De 2012 a 2016 o aumento no número de aposentados foi de 55%. Saltou de 2.741 para 4.253. Apesar de em menor proporção, o número de pensionistas também aumentou neste período. O crescimento foi de 16%, passando de 653 para 761 em apenas quatro anos. Outro fator, é o substancial aumento na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. Até abril do ano passado, a folha de inativos aumentou 104,75% e ativos em 27,89%. (*) A reportagem completa está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.

