ASSASSINATO ADRIANO Ricardo Moon continua com salário

e não poderá andar armado Vencimento bruto do PRF é de R$ 6.719,91 e ele precisa voltar a trabalhar

A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, em Campo Grande, será notificada judicialmente para reinserir o agente Ricardo Hyun Su Moon ao trabalho. Em decisão proferida hoje, o juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri, Carlos Alberto Garcete de Almeida, orientou que o PRF que matou o empresário Adriano Correia do Nascimento volte a trabalhar.

"Retorno às suas atividades junto à Polícia Rodoviária Federal, porém em serviço burocrático interno na cidade de Campo Grande, sendo vedado o trabalho externo, a fim de que não continue percebendo remuneração dos cofres públicos sem a devida contraprestação", escreveu o magistrado em sua decisão.

Nas últimas informações que constam no Portal da Transparência do governo federal, Ricardo Moon tem salário bruto de R$ 6.719,91. O detalhamento mais recente no site é de novembro de 2016, período antes do crime - que aconteceu em 31 de dezembro - e da prisão, que foi efetivada em 5 de janeiro deste ano.

O juiz também orientou que o PRF está com suspensão do direito de portar arma de fogo até o julgamento final do processo que ele responde.

A Polícia Rodoviária Federal informou, por meio da assessoria de imprensa, que não foi notificada e por isso não poderia dar mais esclarecimentos. Houve a informação que o que for determinado judicialmente vai ser cumprido.

Antes de matar Adriano Correia do Nascimento em 31 de dezembro, na Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande, o policial trabalhava em Delegacia da PRF de Corumbá. O agente tem jornada de trabalho de 40 horas semanais e foi admitido em maio de 2016.