Dom Antônio Revoltados com alta velocidade,

moradores fecham rua de bairro Quem vive na região teme por mais acidentes

Moradores do Residencial Teruel Filho, localizado no bairro Dom Antônio Barbosa, na Capital, protestaram, nesta manhã, contra a alta velocidade de motoristas de caminhões caçamba. Houve interdição da rua Evelina Selingardi.

Leitor do Portal Correio do Estado, que pediu para não ser identificado, afirmou que os motoristas passam com frequência pela via, com destino ao aterro sanitário, e a alta velocidade põe em risco a vida de quem vive na região. “Já teve até atropelamentos aqui”, disse.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada, por volta das 9 horas, para combater incêndio colocado em pneus, pedaços de madeira e até sofá. A Polícia Militar também foi chamada.

