Lageado Revoltado com separação, homem sequestra ex e bebê de 6 meses Pais da jovem, que foram agredidos, registram caso na polícia

Jovem e bebê de 6 meses foram sequestrados por ex-marido da vítima e pai da criança, na madrugada de hoje, no bairro Lageado, em Campo Grande.

De acordo com a Polícia Militar, o homem que ainda não foi identificado entrou na casa revoltado com o fim do relacionamento que mantinha com a jovem de 27 anos.

Revoltado, o homem agrediu os pais da ex e fugiu com ela e o bebê em um carro. Outros homens também estariam no veículo para auxiliar na fuga. Os ex-sogros do sequestrador foram até a delegacia na manhã de hoje e fazem registro da ocorrência.

Equipes da PM fazem buscas pelo agressor, a jovem e o bebê.