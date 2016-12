AINDA DÁ TEMPO Réveillon na Capital tem de jantares em família a baladas com música eletrônica Programação especial de virada do ano tem preços entre R$ 70 e R$ 1,2 mil

Hoje é o último dia do ano e por conta da crise financeira Prefeitura de Campo Grande e de várias cidades do Estado cancelaram as festas de réveillon, com tradicionais queimas de fogos.

No entanto, para quem prefere passar a virada do ano fora de casa, há várias opções de festas, que vão de ambientes tranquilos, com jantares em família até baladas com DJs e música eletrônica.

Portal Correio do Estado fez uma seleção de vários clubes, hotéis e bares que prepararam programação especial para comemorar a chegada de 2017 em Campo Grande. Preços variam de R$ 70 a R$ 1,2 mil. Confira:

CLUBE ESTORIL

Com o tema “O Mundo mágico das mil e uma noites”, tradicional virada do ano do Clube Estoril será a partir das 22h30, com animação do Maestro Vandão e Os Tequilas.

O traje será esporte fino e evento terá ambiente climatizado, com decoração temática, espaço para crianças com monitor e manobrista no estacionamento.

O valor dos convites é de R$ 200 para sócios e R$ 240 para não sócios, que pode ser parcelado em até duas vezes no cartão de crédito. Crianças de até 7 anos não pagam.

No preço não estão inclusas bebidas, que serão vendidas separadamente.

Informações e vendas na secretaria do clube, localizado na Rua Silvina Tomé Veríssimo, nº 20, Jardim Autonomista ou pelo telefone 3312-0400.

MOVE CLUB

Na Move Club, réveillon será ao som de hip hop, com animação dos Djs Puff e Dj Milk, a partir das 23h, na Rua Doutor Temístolocles, 94.

A noite da virada será open bar e open food, com direito a café da manhã.

Convites, que já estão no terceiro lote, custam R$ 70 e R$ 80 para pista e R$ 100 e R$ 110 o camarote, sendo feminino e masculino, respectivamente.

Os convites estão disponíveis na Deck Express, Salomé Bar e loja Cavalera.

ECO HOTEL DO LAGO

Pagode, sertanejo, hip hop e música eletrônica fazem parte do repertório da festa da virada no Eco Hotel do Lago, onde festa começa Às 22h com animação do Grupo Atitude, dupla Hugo & Raul, Future Class e DJ Jon Mesquita.

Evento será open bar e open food, com queima de fogos à meia noite. Eco Hotel está localizado na Rua Bom Retiro, nº 1098, Chácara das Mansões.

Convites custam R$ 180 para mulheres e R$ 200 para homens e estão a venda nas lojas 8itoNov9 Suplementos, Bolicho, Metrópole (Shopping Campo Grande) e I Love Fitness.

NOVOTEL

Tradicional réveillon do Novotel tem opções para toda família, com espaço kids para crianças e possibilidade de hospedagem depois da festa.

Hotel oferece buffet completo e open bar. Animação fica por conta do DJ Danilo Dan e Banda Sigma. Abertura será Às 22h e na virada do ano, haverá show pirotécnico.

Festa termina às 5h. Quem optar pela hospedagem, pacote inclui o convite do réveillon, café da manhã e almoço no dia 1º de janeiro.

Convites podem ser adquiridos no próprio hotel, na avenida MAto Grosso, nº 5555. Reservas podem ser feitas pelos telefones (67) 2106-5900 ou 2106-5923.

ÂNCORA HOTEL

Festa de ano novo terá dois ambientes no Âncora Hotel, com animação do DJ Edson Silva, show com Regina BomBom e Escola de Samba Igrejinha, que comandará a festa na hora da virada.

Ambiente um conta com balada, open bar, open food e mesa de frutas e o segundo ambiente tem os mesmos serviços, com acréscimo de ceia completa.

Haverá queima de fogos à meia noite e festa também terá espaço kids e opção de hospedagem.

Convite para o ambiente balada custe R$ 150 por pessoa. Jà para a ceita completa valor é de R$ 220. Quem desejar passar a noite no hotel depois da festa, hospedagem em quarto individual custa R$ 151, quarto duplo R$ 189 e triplo R$ 225, com direito a café da manhã.

Âncora hotel fica na avenida Gury Marques, nº 8371, bairro Novo Horizonte. Reservas podem ser feitas pelo telefone 3304-1414.

SALOMÉ

No Salomé Bar a virada será ao som de samba, com Chokito Sambista e Banda responsável pela animação.

No local, localizado na avenida Afonso Pena, mesas antecipadas com quatro lugares são vendidas a R$ 150. No valor estão inclusos ilha de frios e um espumante, sendo cobrada a parte o restante da consumação.

Reservas devem ser feitas pelo telefone (67) 9 8101-2424.

CANTINA MATO GROSSO

Na Cantina Mato Grosso, festa de ano novo terá show pirotécnico à meia noite, e mesa de frutas e música ao vivo durante toda a noite.

Mesas para quatro pessoas custa R$ 100 e reservas podem ser feitas pelo telefone 3326-4576 ou 9 9109-8841.

MURALHA

No Muralha Festas e Eventos Réveillon será realizado pelo terceiro ano, com ceia completa e ambiente familiar. Para animar a festa haverá cantor solo de MPB e DJ, com pista de dança.

Convite individual custa R$ 179 e mesa para oito pessoas está R$ 1.299,00. Informações e reservas podem ser feitas pelos telefones 3361-9028 ou 9 9983-3933.