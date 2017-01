SAÚDE Depois de flagrante, prefeitura quer melhorar regulação da ortopedia Santa Casa está superlotada e HU não atendeu ortopedia no domingo

Administradores da Santa Casa de Campo Grande e do Hospital Universitário (HU) se reuniram hoje para definir melhorarias no sistema de regulação de vagas que encaminha pacientes para unidades de saúde. O foco é agilizar atendimento a pacientes do setor de ortopedia depois de o prefeito Marcos Trad (PSD) ter flagrado superlotação na Santa Casa e falta de atendimento no HU.

Para o secretário de saúde do município, Marcelo Vilela, a reunião serviu para acertar alguns detalhes e melhorar o serviço prestado à população. “Estamos tentando uniformizar a conduta e a regulação dos pacientes e identificar o que o HU e a Santa Casa precisam para atenderem melhor o paciente. É uma reunião para tentar harmonizar e ao mesmo tempo priorizar o atendimento. Os pacientes ficam muito tempo nos corredores, e às vezes é algo simples de ser resolvido”, explica.

A medida foi tomada depois que o prefeito constatou, durante visita surpresa realizada no domingo (15), na Santa Casa e Hospital Universitário, que constatou superlotação e falta de médicos, respectivamente.

Na visita, prefeito, secretário de saúde e a adjunta foram até a Santa Casa e encontraram o hospital lotado. Marcos Trad questionou o motivo da lotação e foi informado que o HU não estava recebendo pacientes de traumas leves, “afogando” o atendimento na Santa Casa.

Por conta disso, Sesau convocou reunião com diretores das duas unidades para debaterem ajustes necessários com objetivo de melhorar o atendimento aos pacientes.