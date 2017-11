Vai a juri popular Réu pela morte de Brunão já foi

condenado por espancar jovem Crime foi em 2009, no Parque de Exposições de Campo Grande

Cristhiano Luna de Almeida, que vai a júri nesta sexta-feira (24) pelo assassinato de Jefferson Bruno Gomes Escobar, o "Brunão", praticado em 2011, já foi condenado a dois anos e seis meses de prisão por espancar o jovem Rafael de Freitas Mecchi, na época com 22 anos, em um show no Parque de Exposições de Campo Grande, no ano de 2009.

A sentença foi proferida em setembro de 2016, pelo juiz Wilson Leite Correa, da 4ª Vara Criminal, e a pena já deveria começar a ser cumprida em regime semiaberto. No entanto, a família da vítima nem sabia da condenação, enquanto Luna já havia recorrido da decisão Superior Tribunal de Justiça (STJ) . Hoje, um dia antes do réu voltar aos tribunais, a mãe de Rafael afirma que a Justiça será feita em nome das duas vítimas.

"Cheguei a perder as esperanças, porque falaram que a mãe dele (Cristhiano) conhecia pessoas de poder, que não ia dar em nada. Teve hora de olhar pro meu filho no estado em que ele está e pensar nada ia acontecer com quem fez isso com ele. Eu me sinto aliviada que agora ele está indo a juri popular e acredito que ele vá pagar pelo que ele fez ao meu filho e ao Brunão", diz Fátima Regina de Freitas Mecchi, 49 anos.

AGRESSÃO

Conforme processo, Rafael Mecchi deixava o Parque de Exposições, quando viu um primo envolvido em uma confusão. Ele então parou e chamou o parente para ir embora, momento em que foi agredido por, pelo menos, três pessoas, incluindo Cristhiano. O grupo desferiu uma série de chutes e socos no rapaz, mesmo após ele cair no chão.

Na decisão que condenou Cristhiano, o juiz reforçou que o comportamento da vítima não contribuiu em nada para o crime e que o delito foi grave, uma vez que, além das lesões sofridas, deixou sequelas psicológicas na vítima, como fobia social, transtorno delirante persistente e reação de ajustamento.

"Nesse tempo todo eu penso que Justiça é algo difícil de compreender, porquer ele espancou um menino sem nunca ter visto, depois matou um vigilante e nada foi feito. Meu filho tem problemas emocionais, toma remédios, a outra família perdeu um filho. Isso não pode ficar impune", diz Fátima.

Segundo a mãe, Rafael hoje sofre de problemas psicólogicos, toma remédios controlados e precisa de assistência permanente da família.

Cristhiano será julgado a partir das 8h de amanhã (24), no plenário maior do Tribunal do Júri de Campo Grande. No local, haverá um telão, com transmissão simultânea no segundo plenário, que fica ao lado. Os familiares da vítima e do réu terão oito lugares reservados para cada. O restante das cadeiras deverá ser ocupada por ordem de chegada. Duas universidades já confirmaram a presença no julgamento.