EDUCAÇÃO Prefeitura tenta recurso para terminar obra de 18 Ceinfs e liberar até 1,6 mil vagas Secretária fez levantamento para destravar repasse federal

Prefeitura tenta em Brasília destravar repasse de recursos parados que seriam usados para finalizar 18 Centros de Educação Infantil (Ceinfs) e três quadras cobertas de escolas municipais. Ao todo, as novas unidades educacionais resultariam em abertura de cerca de 1,6 mil novas vagas ao ensino infantil.

No intuito de retomar as construções, Ilza Mateus de Souza, secretária de educação de Campo Grande esteve na Capital Federal para participar do anúncio dos novos valores de repasse para a complementação da merenda escolar, e aproveitou a agenda para levar ao ministro da Educação, Mendonça Filho, a situação das obras paralisadas.

"Na quarta-feira viajei à Brasília e hoje de manhã apresentei ao prefeito o relatório. Nessa semana vou procurar saber uma por uma, porque são muitas, e depois do levantamento vou a Brasília, lá vão me ajudar a tomar todas as providências para destravar as obras”, detalhou a secretária.

“Tem convênios faltando e prestação de contas para repasse de recursos parada. Fiz levantamento de tudo em Brasília e trouxe para Campo Grande, agora vou saber porque está parado e o que precisamos fazer para destravar as obras”, contou a responsável pela pasta ao Portal Correio do Estado.

Levantamento feito pela secretária mostrou que entre as obras paralisadas está a do Ceinf do Jardim Noroeste, Zé Pereira, Oliveira II, Talismã, Popular, Nascente do Segredo e Radialista. Algumas obras estão em andamento, como é o caso da Vespasiano Martins, Jardim Anache e Tijuca II.

Ilza Mateus também constatou que alguns contratos foram rescindido como os projetos dos Ceinfs do Jardim Colorado, Serraville, Jardim Nashville e Moreninha II.